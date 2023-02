Bei Tencent-Anteilseignern geht derzeit das Schreckgespenst um. So notieren die Kurse 2,86 Prozent leichter als in der Vorwoche. Das Wertpapier schloss zwei der fünf Sitzungen mit Verlusten. Darunter war der höchste Tagesverlust der Woche für Tencent am Freitag mit einem Minus von 3,22 Prozent. Geben die Bären nun dauerhaft die Richtung vor oder erholen sich die Bullen von diesem Schock?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Da sich Tencent mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Mit einem weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...