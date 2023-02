* Wall Street-Strategen sind immer bullish* Alle Indikatoren zeigen auf Rezession* Jetzt kündigen Verkaufssignale das Ende der Rally an* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Teure Regelverstöße in einem Justizvollzugskrankenhaus

Liebe Leser,



alle Aktienbaissen werden von mehr oder weniger großen Bearmarketrallys unterbrochen. Unter einer Bearmarketrally versteht man eine vorübergehende Phase steigender Kurse im Rahmen eines vorherrschenden Abwärtstrends. Gewöhnlich dauern diese Phasen mehrere Wochen. Ihre Länge variiert jedoch ebenso stark wie das Ausmaß des Kursanstiegs.



In der Baisse der Jahre 2000 bis 2003 fiel der DAX um 73%. Dieser lange Weg nach unten wurde von 9 Bearmarketrallys unterbrochen. Diese dauerten zwischen 3 und 16 Wochen und brachten Kursgewinne zwischen 10% und 51%.

