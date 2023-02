Es war ein spektakulärer Fund, der Anfang des Jahres 2023 im Norden von Schweden für Aufsehen sorgte. Ein Vorkommen von mehr als einer halben Million Tonnen Seltenerdenoxiden hat das schwedische Bergbauunternehmen LKAB im Kiruna-Gebiet entdeckt. Es ist der größte Fund von Seltenen Erden, der in Europa je gemacht wurde. "Das sind gute Nachrichten, nicht nur für LKAB, die Region und das schwedische Volk, sondern auch für Europa und das Klima", schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung: "Es könnte ein wichtiger Baustein für die Herstellung der kritischen Rohstoffe werden, die für den grünen Übergang absolut entscheidend sind."

Tatsächlich ist Fortschritt in den verschiedensten Bereichen auch immer mit Rohstoffen verbunden. Sie bilden die Grundlage. Ohne sie geht nichts. Umso wichtiger sind Rohstoff-Projekte wie das, welches nun in Schweden entstehen wird. Die gute Nachricht für unsere hohen Ziele in vielen Bereichen, wie dem Klimaschutz, der Mobilität und dem technologischen Fortschritt: Es gibt eine ganze Menge an spannenden Rohstoff-Projekten. Beispiele im Überblick:

Gold-Projekt in luftiger Höhe: Auf der Insel Neuguinea befindet sich das größte Goldbergwerk der Welt. Es liegt in Westneuguinea, das zu Indonesien gehört, in luftiger Höhe von rund 4.000 Metern.

Gold-Projekt in der Tiefe: Südafrika ist für aufregende Bergbau-Regionen bekannt. Unter der Metropole Johannesberg wird goldhaltiges Gestein in einer Tiefe bis zu knapp 4.000 Metern gewonnen. Die Schächte der Western Deep Levels Min gehören definitiv zu den tiefsten weltweit.

Lithium-Dreieck: Hoch in den Anden befindet sich ein Gebiet, welches die größten Lithiumvorkommen der Welt zu bieten hat. Das Lithium-Dreieck erstreckt sich über Chile, Bolivien und Argentinien.

Talison-Lithiummine: Eine Mine im australischen Greenbushes deckt derzeit einen Drittel des weltweiten Lithiumbedarfs ab.

Rohstoff-Projekt am Meeresboden: Vor der Küste der Inseln Neubritannien und Neuirland sollten ab dem Jahr 2013 im Rahmen des Projektes "Solwara 1" Metallsulfide vom Meeresboden abgebaut werden. In einer Tiefe von 1700 Metern. Das Unternehmen ging allerdings vor dem Startschuss Pleite. Eine Faszination war dennoch geweckt. Ähnliche Projekte stehen kurz bevor.

Barrick Gold Co. (ISIN: CA0679011084) - Gold-Projekte von den USA bis nach Papua-Neuguinea

Das kanadische Unternehmen gehört zu den größten Goldkonzernen der Welt. Barrick Gold Co. unterhält auch einige der spannendsten Goldprojekte der Welt. Sie erstrecken sich von den USA über Tansania bis hin zu Papua-Neuguinea. Gold hat im März 2022 seinen Rekordkurs erreicht. Auch wenn der Rest des Jahres ein Auf und Ab darstellte, schien Gold im großen Stil auch bei den Krisen stabil zu bleiben. Barrick Gold Co. erhielt auch deswegen zuletzt positive Bewertungen von Analysten. Beispielsweise von der Schweizer Großbank UBS. Mitte Januar erneuerte sie eine Kaufempfehlung für die Aktie und setzte das Kursziel auf 25 US-Dollar fest.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) - Lithium-Projekte direkt im Lithium-Mekka

Lithium ist ein echter Zukunftsrohstoff. Entsprechende Projekte bringen daher aktuell besonders viel Beachtung mit sich. CleanTech Lithium ist dabei mittendrin und steht mit gleich drei solcher Projekte in den Startlöchern. Diese befinden sich allesamt im Lithium-Dreieck, dem Mekka rund um den Rohstoff. Mit den Projekten will das Unternehmen mit Sitz auf der englischen Kanalinsel Jersey einen sauberen Übergang in die Elektromobilität ermöglichen. Nachhaltigkeit und Kohlenstoffneutralität stehen im Mittelpunkt. CleanTech Lithium will der grünste Lithiumlieferant der Welt werden. 2025 könnte die Produktion bei den Projekten in Chile beginnen. Analysten von Canaccord Genuity glauben, dass CleanTech Lithium bis dahin einen Free Cashflow von 150 bis 200 Millionen US-Dollar erreichen könnten. Nach Schulden. Aktuell liegt der Börsenwert bei rund 50 Millionen Dollar. Die Analysten glauben außerdem an eine Vervielfachung des Aktienkurses. Das Kursziel wurde auf 290 Pence festgelegt. Und das nach der Beurteilung von nur einem der drei Projekte von CleanTech Lithium.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) - stabile Projekte in Zeiten der Krise

Die BHP Group hat sich in der Bergbaubranche zu einem der größten Player aufgeschwungen. Das gelang dem britisch-australischen Konzern durch zahlreiche Rohstoff-Projekte auf der ganzen Welt, die von Erdöl, über Erdgas bis hin zu zahlreichen Mineralien reichen. Der Aktienkurs blieb im Jahr 2022 stabil, was alles andere als selbstverständlich ist. Im Juni konnte sogar ein neues Allzeit-Hoch erreicht werden. Der Trend könnte der Freund der BHP Group sein. Einige Analysten und Analysehäuser sehen bei der Aktie noch mehr Potenzial. Berenberg stufte die BHP Group Mitte Januar mit einer Kaufempfehlung ein. Das zu erwartende Kursziel wurde auf rund 35 Euro festgelegt.

Drei passende Rohstoff-ETFs auf einen Blick

-iShares Diversified Commodity (ISIN: IE00BDFL4P12)

-L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities (ISIN: IE00BFXR6159)

-WisdomTree Broad Commodities (ISIN: IE00BKY4W127)

Die Bergbaubranche erfindet sich immer neu

Durch eine stetige Exploration und immer neue spannende Rohstoff-Projekte ist es der Bergbaubranche immer wieder gelungen, sich neu zu erfinden. Das ist auch für Anlegerinnen und Anleger spannend. Rohstoff-Aktien bringen häufig ein großes Potenzial mit - gerade, wenn es sich um Unternehmen handelt, die mit aufregenden Projekten in den Startlöchern stehen.

