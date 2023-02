FuelCell Energy lässt derzeit die Sektkorken knallen. Immerhin errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von 4,08 Prozent. An drei der fünf Tage ging es für die Aktie nach oben. Am Mittwoch erwischte FuelCell Energy dabei mit einem Plus von 10,03 Prozent einen Sahnetag. Schaltet FuelCell Energy dadurch in den Hausse-Modus?

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur rund acht. Dieses wichtige Tief wurde bei 3,30 USD markiert. Dadurch ...

