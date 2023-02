DJ Stellantis gibt weitreichende Garantien für Opel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autohersteller Stellantis sieht in Opel auch in Zukunft eine eigenständige Marke und gibt seiner deutschen Tochter Garantien für die Standorte in Rüsselsheim und Eisenach. "Ich bin mit der Marke zufrieden, ich bin mit der Produktpalette sehr zufrieden", sagte Stellantis-Europa-Chef Uwe Hochgeschurtz im Interview mit der Automobilwoche. "Die Entwicklungskapazitäten sind hoch. Wir sind in der Lage, viele erfolgreiche Modelle wie Corsa, Mokka oder Astra zu entwickeln".

Das Designcenter in Rüsselsheim sei eines der modernsten im Konzern überhaupt. Auch die deutschen Montagewerke sind laut Hochgeschurtz gesichert. "Wir haben eine gute Auslastung in Eisenach", sagte er. Rüsselsheim sei mit dem Kompaktmodell Astra und dem DS 4 gestärkt worden. Wo der Nachfolger des eingestellten Insignia gebaut werden soll, ließ er offen.

Für die Verluste bei den Marktanteilen im Vorjahr macht der Europa-Chef ausschließlich fehlende Transportkapazitäten verantwortlich: "Wir hatten die Kunden, wir hatten die fertigen Autos, aber sie sind nicht dorthin gekommen." Daher will Stellantis nun mit dem Handel bei fertigen Fahrzeugen enger kooperieren. "Es gibt wegen fehlender Lkw-Fahrer nur noch begrenzte Transportkapazitäten. Deswegen haben wir den Händlern angeboten, die Autos in unseren Zwischenlagern selbst zu holen. Das wollen wir professionalisieren", kündigte Hochgeschurtz an.

Die unter dem früheren Opel-Chef Michael Lohscheller verfolgte Expansion nach China ist dagegen vom Tisch. "In Lateinamerika verkaufen wir durchaus einige Fahrzeuge und werden unsere Exporte - wo immer sinnvoll - noch ausbauen." Auch die Türkei und Nordafrika seien gute Märkte für Opel. "Aber der Kern der Marke ist Europa, inklusive Vauxhall in Großbritannien", betonte der Manager.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2023 04:26 ET (09:26 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.