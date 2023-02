Der Start in die neue Börsenwoche dürfte relativ verhalten werden. Denn den Anlegern stecken immer noch die überraschend starken Erzeugerpreise in den USA und die nicht so stark gefallenen Erzeugerpreise in Deutschland in den Knochen. Entsprechend dürften die Diskussionen über die weiteren Zinsentscheidungen der Notenbanken das ganze Börsengeschehen weiter überlagern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...