Wenn es einen Rohstoff-Gewinner aus dem Jahr 2022 gibt, dann handelt es sich wohl um Lithium. Das Metall konnte als einer der wenigen Rohstoffe preislich stabil bleiben und praktisch alle Prognosen sagen einen hohen Bedarf in den kommenden Jahren voraus. Was dabei oft vergessen wird: mit Vanadium nimmt ein weiterer Rohstoff eine ähnliche Entwicklung. Tatsächlich könnte das bläulich schimmernde Metall auf lange Sicht mit Lithium konkurrieren und mithalten können. Das liegt vor allem an den Vanadium-Redox-Flow-Batterien, welche eine Alternative zu den Lithium-Batterien bieten. In den nächsten Jahren könnte sich ein spannender Zweikampf zwischen zwei Rohstoffen der Zukunft beobachten lassen.

Vanadium bringt rund um die Batterien vor allem drei Vorteile mit, welche sich in Batterien entfalten:

-Hohe Energiekapazität: Durch große Elektrolytspeichertanks können Vanadium-Batterien eine höhere Energiekapazität als andere Batterien erreichen. Sie können außerdem eine Kapazität von 100% halten.

-Geringe Umweltbelastung: Vanadium-Batterien besitzen eine hohe Recycling-Fähigkeit. Außerdem haben sie eine hohe Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahren.

-Faktor Sicherheit: Die Vanadium-Redox-Flow-Batterien sind explosionssicher und nicht brennbar.

Panasonic (ISIN: JP3866800000) bringt Vanadium und Lithium zusammen

Es muss nicht immer Vanadium oder Lithium sein. Das zeigt Panasonic schon seit vielen Jahren. Das japanische Unternehmen mit aufladbaren Vanadium-Lithium-Batterien, dass es auch ein Zusammenspiel der beiden Metalle geben kann. Panasonic ist auf dem Markt der Batterien gut aufgestellt und will auch in der E-Mobilität eine Hauptrolle spielen. Dafür wird derzeit eine Gigafactory zur Batteriefertigung im US-Bundesstaat Kansas gebaut. Ein Vorteil von Panasonic ist die Erfahrung und Innovation, welche in den letzten Jahren rund um Batterien gesammelt wurde. Die Entwicklung der E-Mobilität könnte daher ein spannendes Geschäftsfeld für den japanischen Konzern werden.

Energy Fuels (ISIN: CA2926717083): Vanadium made in America

Energy Fuels hat sich vor allem als führender Uran-Produzent einen Namen in den USA gemacht. Das Unternehmen aus Kanada ist mittlerweile aber auch der einzige Primärproduzent von Vanadium in Nordamerika. Seit 2018 hat der Konzern die eigenen Produktionskapazitäten und Produktionsstätten für Vanadium modernisiert und viel in den Bereich investiert. Das Ergebnis ist der höchste Reinheitsgrad von Vanadium in der Unternehmensgeschichte. Die White Mesa Mill von Energy Fuels ist die einzige konventionelle Vanadiummühle in den USA. Wegen der vielen Vorteile des Metalls bei Batterien könnte das zweite Standbein des Unternehmens in den nächsten Jahren zu einer tragenden Säule werden. Einige Analysten sehen auch deswegen viel Potenzial bei der Aktie von Energy Fuels. UBS stufte sie zuletzt mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 12 US-Dollar ein. Analysten-Einschätzungen reichen beim Kursziel laut Capital IQ sogar bis 27 Dollar.

Hat Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) das spannendste Vanadium-Projekt der Welt?

Das vielleicht spannendste Vanadium-Projekt der Welt ist nicht in Nordamerika beheimatet, sondern in Südafrika. Genauer gesagt im Bushveld-Komplex, einem der vielversprechendsten und bekanntesten Rohstoff-Regionen der Welt. Und noch genauer in der südafrikanischen Provinz Limpopo. Mit 74% hält fast drei Viertel der Anteile an dem Projekt ein junges Unternehmen aus Australien. Vanadium Resources steht hinter dem Vanadiumprojekt Steelpoortdrift. Die zugehörige Vanadiummine beherbergt das laut Unternehmensaussagen größte Vandium-Vorkommen weltweit, welches noch nicht erschlossen wurde. Viele wichtigen Voraussetzungen hat das Unternehmen vor Ort bereits geschaffen. Die Mine liegt in der Nähe von wichtigen Häfen, Eisenbahn- und Straßenverbindungen. Vanadium Resources möchte auf dem Vanadiummarkt der Zukunft, der durch die Nutzung von Vanadium-Batterien ein großes Wachstum erleben könnte, eine wichtige Rolle spielen.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals (ISIN: IE0002PG6CA6): Ein ETF mit Vanadium-Einfluss

Top-Holdings sind unter anderem: Allkem (ISIN: AU0000193666), Liontown Resources (ISIN: AU000000LTR4) und Livent (ISIN: US53814L1089).

Vanadium und Lithium: Ein Duell auf Augenhöhe

Vanadium muss sich vor Lithium kaum verstecken, wenn es um die Batterien der Zukunft geht. Zu groß sind die Vorteile. Auf den Finanzmärkten bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger spannende Konstellationen.

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

