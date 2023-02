Entweicht der Druck?: Wochenrückblick KW 07-2023 - Inflationsdaten bringen US-Investoren aus dem Tritt!

Anzeige / Werbung

Dank guter Nachrichten aus der EU konnten die europäischen Märkte ihren Schwung mit ins Wochenende nehmen.

entsprechend konnten der EuroStoxx 50 um 1,7 % zulegen, während der MDAX und DAX weitere 1,5 % bzw. 1,1 % zulegen konnten. Nicht ganz so gut lief es bei den Amerikanern, wo der Dow Jones rund -0,13 % und der S&P 500 -0,4 % abgeben mussten, während die Technologiewerte an der Nasdaq100 nahezu unverändert aus dem Wochenhandel gingen.

Gegen Ende der Woche kam die Wallstreet aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks und der daraus resultierenden Zinserhöhungsangst unter die Räder. Laut Marktexperten könnte die Phase der Unentschlossenheit nun weiter andauern, zumindest so lange, bis neue Konjunkturdaten auf beiden Seiten des Atlantiks vorgelegt werden.

Rohstoffe in Sippenhaft!

Die Industriemetalle setzten in der vergangenen Woche ihren volatilen Trend fort, der durch eine erneute Risikoaversion und einen stärkeren US-Dollar befeuert wurde. Eine Tonne Kupfer kostet an der Londoner Metallbörse allerdings noch immer um die 9.000,- USD. In einigen Sektoren bestehen jedoch nach wie vor Angebotsrisiken, wie die Geschäftsführung von Norsk Hydro anmerkte, die aufgrund der Volatilität der Energiepreise vor großen Hindernissen stünden. Die Edelmetalle mussten in der vergangenen Woche Kursverluste hinnehmen. So gab der Goldpreis rund 1,5 % ab, während der Silberpreis rund 1,2 % an Wert verlor.

Die wichtigsten Aktienmärkte der Welt, insbesondere in Europa, haben seit Ende Oktober kräftig zugelegt, was bis in die vergangene Woche anhielt. Mehrere Indizes, wie der CAC40 und der FTSE100 beispielsweise, haben zu Wochenbeginn sogar neue Allzeithochs markiert. Derweil mehren sich mahnenden Stimmen, dass sich die Rallye dem Ende neigen sollte. Und prompt war es am Donnerstag und Freitag so weit, als etwas Druck aus dem Kessel gelassen wurde, nachdem Mittwoch die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und Donnerstag der Einkaufsmanagerindex veröffentlicht wurden. Es ist davon auszugehen, dass wir eine weitere spannende Handelswoche vor uns haben werden, gespickt mit einigen interessanten Zahlenwerken, wie zum Beispiel direkt am Montag, wenn die der BHP Group ihre Bücher offenlegt.

Weitere interessante Informationen rund um das Thema Aktien und Rohstoffe finden Sie in den vielen Artikeln der vergangenen Woche!

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen. Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

