München (ots) -Der FC Bayern hat seinen ersten Titel der Saison geholt: einen souveränen Pokalsieg gegen Gastgeber Oldenburg. Während FCB-Coach Andrea Trinchieri seinen Helden die Medaille umhing und sie dabei umarmte, gab's auch gleich einen deutlichen Fingerzeig dazu: "One more" - gemeint war: der nächste nationale Titel, die Deutsche BBL-Meisterschaft. Ein Ziel, das auch der FCB-Präsident Herbert Hainer kurz nach Spielende ausgab: "Beim FC Bayern steht man immer unter Druck, denn wir wollen Titel gewinnen. Den ersten haben wir jetzt und der zweite steht noch aus." Trinchieri, der nach schwachen Ergebnissen im Februar zunehmend unter Kritik stand: "Ich kam hierher nach Oldenburg und wusste, dass mein Team performen wird." MVP im Pokalfinale wurde Nick Weiler-Babb, erkennbar erleichtert: "Es fühlt sich großartig an. Wir hatten einige Hochs und Tiefs in der Saison. Wir haben auch noch Rubit verloren. Es fühlt sich gut an, wenn man dann für die Arbeit belohnt wird." Augustine Rubit hatte sich zuvor schwer an der Achillessehne verletzt, wurde in München schon operiert. Es sehe für den Rest der Saison sehe "nicht gut aus", hatte Manager Marko Pesic erklärt.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Pokalfinale- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Donnerstag für den frischgebackenen Pokalsieger FC Bayern München in der EuroLeague - bei Maccabi Tel Aviv, ab 19.50 Uhr live. Eine Mini-Chance für die Playoffs gibt's noch. ALBA Berlin muss am Freitag bei Roter Stern Belgrad ran. MagentaSport zeigt die komplette EuroLeague und BBL live.Finale um den MagentaSport BBL-PokalEWE Baskets Oldenburg - FC Bayern München 78:90Der FC Bayern holt seinen 1. Titel der Saison. Der MagentaSport BBL-Pokal geht nach München. Die Bayern belohnen sich nach einem intensiven Kampf ohne Augustine Rubit, der sich gegen ALBA im Halbfinale an der Achillessehne verletzte und möglicherweise den Rest der Saison ausfällt. Der FCB und Oldenburg spielen in der 1. Halbzeit nahezu auf Augenhöhe, in der 2. Halbzeit erspielt sich Bayern dann ein Übergewicht.Andrea Trinchieri, Trainer Bayern: "Ich kam hierher nach Oldenburg und wusste, dass mein Team performen wird. Jetzt habe ich gemischte Gefühle. Ich freue mich sehr für mein Team. Wir hatten ein tolles Wochenende. Ich fühle aber mit Augustine Rubit. Er ist eine schlimme Verletzung, die sein Saisonaus bedeutet. Dieser Sieg ist auch ihm gewidmet.... Ich habe hier vor 8 Jahren mit Bamberg verloren. Das war mein 1. Jahr in Deutschland. Da haben wir am Ende verloren. Ich wollte nochmal zurückkommen und hier vor der tollen Kulisse gewinnen. Wir haben 2 großartige Spiele gemacht. Wir gehen jetzt nach Hause mit einer Trophäe mehr."Über Augustine Rubit: "Wir verbringen alle zusammen mehr Zeit als mit unseren Familien. Wir sind immer zusammen. So entwickeln sich starke Freundschaften. Rubit ist immer da. Er hat überragend für uns gespielt."Über seine Kritik an der Mannschaft: "Wenn ich das Team kritisiere, kritisiere ich mich auch selbst. Du musst alles nutzen, um etwas aufzubauen. Du musst auch kritisieren, um Brücken zu bauen. Nicht, um sie zu zerstören."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cXVHZkdVZ0F0cHgzcUNmSTNUVjNSdz09Nick Weiler-Babb, MVP Top4 Bayern: "Es fühlt sich großartig an. Wir hatten einige Hochs und Tiefs in der Saison. Wir haben auch noch Rubit verloren. Es fühlt sich gut an, wenn man dann für die Arbeit belohnt wird. Ich muss auch meine Teamkollegen loben. Ohne sie, hätte ich den MVP-Award nicht gewonnen."Über den Spruch von Andrea Trinchieri "one more" in Anspielung auf die Meisterschaft: "Keine Versprechen, aber das ist unser Ziel."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SFJqc2xMdmxWUmF6OFZLTWRiYWJjZz09Andreas Obst, Bayern: "Wir haben gegen Hamburg ein schlechtes Spiel gezeigt. Wir wussten, dass wir so nicht ins Spiel gehen können. Das war ein Weckruf für uns alle. Wir wussten, dass wir hier als Team reingehen müssen und Moral zeigen. Jetzt nimmt das ein wenig Druck von den Schultern. Wir haben noch einiges vor uns. Wir wollen das jetzt genießen, aber wir haben noch andere Ziele."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z1E5U2cvTXkwTHJtNjlZd28xR1hPdz09Herbert Hainer, Präsident FC Bayern: "Es fühlt sich super an. Wir hatten ein ganz tolles Wochenende, wenn man beide Spiele gesehen hat. Ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, dass wir verdient Pokalsieger geworden sind."Über die Kritik an der Mannschaft seitens Andrea Trinchieri: "Wenn er das macht, dann macht er das aus einer bestimmten Motivation, um die Jungs wieder hoch zu pushen. Das ist ihm unheimlich gut gelungen. Beim FC Bayern steht man immer unter Druck, denn wir wollen Titel gewinnen. Den ersten haben wir jetzt und der zweite steht noch aus."Der Link zum Interview:Pedro Calles, Trainer Oldenburg: "Es fühlt sich natürlich nicht so gut an. Das ist aber Teil des professionellen Sports. Manchmal gewinnst du ein Finale, manchmal verlierst du es. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben gut gespielt, aber nicht gut genug, um Bayern zu schlagen. Wir müssen weiterhin besser werden. Bayern hat aus jedem Fehler Kapital geschlagen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bkp5NWhIcE83MXBLeGFQcklNRmEzQT09Trey Drechsel, 21 Punkte, Oldenburg: "Bevor ich sage, dass ich sehr stolz auf meine Mannschaft bin, muss ich mich bei allen Fans bedanken. Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Es ist ein bisschen enttäuschend, dass wir nicht gewinnen konnten. Bayern ist ein starkes Team. Wir sind ein Team voller Kämpfer und darauf bin ich stolz. Das wird wehtun, aber es ist auch nur Öl für unser Feuer."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZGhBSDA4TU5hRnZDNUhhd3dGTXVSUT09Marko Pesic, Geschäftsführer FC Bayern, vor dem Spiel über die Verletzung von Augustine Rubit: "Er wird gerade in der Nähe von München operiert. Es sieht nicht gut aus. Es ist eine Verletzung der Achillessehne." Auch für den Rest der Saison "sieht es nicht gut aus."Über die bisherige Saison und den Sieg im Halbfinale gegen ALBA: "Wir hatten einen schwierigen Februar. Wir hatten über die ganze Saison nicht die nötige Konstanz. Aus den verschiedensten Gründen, für die wir nichts konnten, aber auch aus Gründen, für die wir etwas konnten. Basketball LIVE bei MagentaSportDonnerstag, 23.03.2023EuroLeagueAB 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - FC Bayern MünchenFreitag, 24.02.2023Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - ALBA Berlin