Teamviewer-Aktionäre konnten ihren Aktien in den vergangenen Tagen beim Steigen zusehen. So beträgt das Plus im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 5,45 Prozent. Mit Gewinnen schloss das Wertpapier an insgesamt vier der fünf Sitzungen. Dabei erwischte Teamviewer am Mittwoch mit einem Plus von 2,50 Prozent einen absoluten Sahnetag. Startet hier jetzt die nächste Party?

Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund 0,7 Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs ...

