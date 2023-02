Die Entwicklung rund um das Lebenselixier der Menschen ist beunruhigend. Das ist sie schon seit Jahren und Jahrzehnten. Das Jahr 2022 hat die Wassernot allerdings zum Vorschein gebracht, wie sie seit Hunderten von Jahren nicht mehr sichtbar war. Klimaexperten der Europäischen Union sprachen im Sommer 2022 von der schlimmsten Dürre seit über 500 Jahren. In China erklärte die Regierung, dass es sich um den heißesten und trockensten Monat seit Beginn der Aufzeichnung 1961 handelte. In den USA herrschte teilweise die höchste Dürrestufe und in Australien gerieten Farmer in Not und riesige Waldflächen in Brand. Der Klimawandel verstärkt Wassernot und Dürre. Das ist deutlich geworden. Doch was kann man dagegen tun?

Im Zentrum aller Überlegungen sollte der Umgang mit Wasser stehen. Nie hat der Begriff "das blaue Gold" besser gepasst. Ein Umdenken ist in vielen Bereichen nötig, aber teilweise auch schon im Gange. Es ist eine Menge Innovation im Wassermarkt vorhanden, welcher einen nachhaltigen und sparsamen Umgang mit unserem Lebenselixier ermöglicht. Das zeigen auch die folgenden Unternehmen.

Xylem (ISIN: US98419M1009) - stabil im Krisenjahr

Innovationen und einen modernen Umgang mit Wasser hat Xylem zu bieten. In den Bereichen Wasser- und Abwassertechnologie hat das US-amerikanische Unternehmen zahlreiche fortschrittliche Lösungen im Portfolio. In der Industrie und der öffentlichen und gewerblichen Gebäudetechnik umfassen die Leistungen von Xylem das Testen, die Behandlung und den Transport von Wasser. Das Potenzial rund um den Umgang des Unternehmens mit dem blauen Gold zeigte sich zuletzt auch an den Finanzmärkten. Im Krisenjahr 2022 könnte Xylem mit einem leichten Jahresplus schließen. Analysten sehen außerdem noch mehr Möglichkeiten. Von Capital IQ befragt Analysten sehen das Kursziel zwischen 92 und 129 US-Dollar. Ein Kaufrating bekam Xylem jüngst von Goldman Sachs und Stifel. Bei Kurszielen von 104 und 124 US-Dollar.

De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) - moderne Lösungen bei Wasser- und Abwasser

Auch De.mem ermöglicht einen modernen Umgang mit Wasser. Das international tätige Unternehmen ist in der Entwicklung, Planung und Produktion von Wasser- und Abwasseraufbereitungssystemen tätig. Es besitzt auch Systeme, welche an Industriekunden vermietet und selbst betrieben werden. In den letzten Jahren hat sich De.mem auf eine moderne Membrantechnologie spezialisiert. Das Unternehmen hat ein großes Portfolio von innovativen Hohlfasermembranen, welche es in Singapur entwickelt hat und an dem Standort produziert. An die Kunden liefert De.mem zusätzlich Spezialchemikalien. Der Konzern ist an vier australischen Standorten vertreten: Brisbane, Melbourne, Launceston und Perth. Außerdem ist De.mem in Singapur präsent und unterhält in Deutschland die Tochter De.mem-Geutec GmbH. Mit einer innovativen Herangehensweise, einem nachhaltigen Ansatz und einer modernen Umsetzung hat De.mem einige namhafte Kunden für sich gewinnen können. In Australien gehören die Rohstoff-Riesen Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) und die BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) zu diesen. Die deutsche Tochter ist auf Kunden aus der Galvanik und metallverarbeitenden Industrie spezialisiert. Gerade in Industrie und Wirtschaft ist der Wasserverbrauch hoch, weswegen gute Lösungen bei Wasser und Abwasser gefunden werden müssen. De.mem steht für solche und ist mit ihnen im Gepäck im April 2017 an die australische Börse gegangen.

PepsiCo (ISIN: US7134481081) - dem Wasser verpflichtet

Auch im Getränke-Segment hat der Umgang mit Wasser eine zentrale Bedeutung. Ein führender Getränkehersteller geht mit einem guten Beispiel voran. PepsiCo hat sich einen positiven Netto-Wasserverbrauch bis 2030 zum Ziel gesetzt. Das Unternehmen will bis dahin also mehr Wasser zuführen und aufbereiten, als es verbraucht. Das würde den US-Konzern zum wassereffizientesten Lebensmittel- und Getränkeproduzenten machen. Die PepsiCo Foundation unterhält zudem ein mit 54 Millionen US-Dollar dotiertes Programm, welches Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen soll. In Regionen, in denen ein solcher alles andere als selbstverständlich ist. Beispielsweise in Afrika südlich der Sahara. An den Finanzmärkten könnte für PepsiCo, laut einigen Analysten, mit der modernen und nachhaltigen Herangehensweise viel möglich sein. Von Capital IQ befragte Analysten gaben Kursziele zwischen 141 und 210 US-Dollar an. Credit Suisse legte das Kursziel Anfang des Jahres auf 175 US-Dollar fest.

Global X Clean Water (ISIN: IE000BWKUES1) als passender Wasser-ETF

Top-Holdings: American Water Works (ISIN: US0304201033), Xylem, Essential Utilities (ISIN: US29670G1022) und Ecolab (ISIN: US2788651006).

Der Umgang mit dem "blauen Gold" betrifft alle

Bei einem nachhaltigen Umgang mit Wasser ist jeder Einzelne gefragt. Auch Anlegerinnen und Anleger können Investments dementsprechend auslegen und dem Portfolio einen blauen Anstrich geben. Optionen gibt es genug.

-

Quellen:

https://www.tagesschau.de/ausland/duerre-europa-101.html

https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-09/wasserknappheit-deutschland-klimawandel-hitze-trockenheit-trinkwasser?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.deutschlandfunkkultur.de/australiens-farmer-in-not-warten-auf-den-regen-100.html#:~:text=Kahle%20Felder%2C%20steinharter%20Boden%2C%20Vieh,Besserung%20ist%20nicht%20in%20Sicht.

https://www.pepsico.de/aktuelles-presse/pressemitteilung/pepsico-verpflichtet-sich-zum-positiven-netto-wasserverbrauch

https://www.marketscreener.com/quote/stock/PEPSICO-INC-39085159/news/Credit-Suisse-Raises-PepsiCo-s-Price-Target-to-175-From-172-on-Modest-Benefits-From-Improving-Inpu-42750871/

-

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 19.02.2023 De.mem: Das blaue Gold: Klima und Dürre machen Wasser zum Gegenwartsmarkt für die Zukunft - mit PepsiCo, De.mem und Xylem appeared first on Small- and MicroCap Equity.