Die Sektkorken knallen momentan bei Tesla. Immerhin wird der Kurs heute 5,80 Prozent höher bewertet als in der Vorwoche drei der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Gewinnen. Dabei war es am Dienstag für Tesla regelrecht herausragend mit einem Plus von 7,51 Prozent. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...