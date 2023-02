Freiburg (ots) -



Der Westen setzt vorerst weiter auf Geschlossenheit und Entschlossenheit. Man werde die Ukrainer in ihrem Kampf gegen die russische Invasion unterstützen, so viel und so lange wie nötig, lautet die Formel. US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat das mit einem moralischen und einem strategischen Interesse eindrücklich begründet. Moralisch, weil Aggression und schwerste Kriegsverbrechen gesühnt werden müssten. Strategisch, weil es (...) um die für alle Staaten fundamentale Frage, ob ein stärkeres Land sich gewaltsam Gebiete eines schwächeren Nachbarn einverleiben kann. Sicherheit gäbe es dann für niemanden mehr, Frieden wäre überall gefährdet. So klar würde man gern auch vom Kanzler hören. https://www.mehr.bz/khs51j



