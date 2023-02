Nach eher enttäuschenden Q1-Zahlen mit anschließendem Kursrücksetzer haben Unternehmensinsider den Abverkauf genutzt. Vorständin Martina Merz und die Vorstände Oliver Burkhard und Dr. Klaus Keysberg haben Aktien für 209.373 € erworben. Das ist in diesen Kreisen eine überschaubare Summe, aber ein erster Vertrauensbeweis. Je länger das Börsenumfeld so erfreulich bleibt, desto näher rückt das Nucera-IPO als möglicher Kurstrigger. In THYSSENKRUPP steckt mehr als der Kurs zum Ausdruck bringt.



