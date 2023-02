TeamViewer HanseYachts thyssenKrupp nucera De Nora - am Wochenende Thema. Freitag meldete Petrus Advisers das Überschreiten der 5%-Beteiligungsschwelle an Teamviewer. Mit Ablaufdatum Dezember. Und der Hanjo Runde, CEO der HanseYachts sah in einem Interview mit dem nwm optimistisch in die Zukunft. Dabei soll Aurelius weiter eine wichtige Rolle spielen. Bis auf Weiteres… Dazu ein Vergleich zwischen zwei Konkurrenten auf dem immer grösser werdenden Elektrolyseur-Markt: Die vor einem Börsengang stehende 66%-H2-Beteiligung der thyssenKrupp SE, die thyssenKrupp nucera und Nel im Vergleich. Hinweis auf ...

