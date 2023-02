Nicht Aktien und auch nicht Anleihen könnten das am besten laufende Asset im Jahr 2023 sein, sondern diese Vermögenswerte, die ein Team des Vermögensverwalters BlackRock identifiziert hat. Bieten sich hier Chancen für Anleger? Bisher scheint seit Anfang des Jahres am Markt noch alles in bester Ordnung zu sein und die Börse sprang kräftig nach oben. Allerdings drohen immer noch viele Krisen, auch wenn die Börse dies aktuell nicht zu realisieren scheint.Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...