Der Auftragsstau in der deutschen Industrie löst sich angesichts wieder besser funktionierender Lieferketten allmählich auf. Der Bestand an Aufträgen sank im Dezember um 0,4% zum Vormonat und damit zum zweiten Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Über das Jahr 2022 hinweg stieg er allerdings noch leicht an und erreichte am Jahresende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...