The following instruments on XETRA do have their first trading 20.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.02.2023Aktien1 US02128L1061 Alta Equipment Group Inc.2 CA2523711091 Dexterra Group Inc.3 US3584351056 Friedman Industries Inc.4 AU000000HLX7 Helix Resources Ltd.5 AU000000RHY2 Rhythm Biosciences Ltd.6 CA7672171021 Rio2 Ltd.7 CA62857Y1097 Myriad Uranium Corp.8 NZRYME0002S2 Ryman Healthcare Ltd. BZRAnleihen/ETF/Fonds1 US031162DU18 Amgen Inc.2 US031162DT45 Amgen Inc.3 XS2590262296 ABN AMRO Bank N.V.4 US031162DP23 Amgen Inc.5 US031162DM91 Amgen Inc.6 CH1228837881 DBS Bank Ltd.7 DE000DD5A2E5 DZ BANK AG8 XS2589712996 Mizuho Financial Group Inc.9 XS2589713614 Mizuho Financial Group Inc.10 FR001400FZ73 Société Générale SFH S.A.11 US031162DS61 Amgen Inc.12 US031162DR88 Amgen Inc.13 US031162DQ06 Amgen Inc.14 NZANBDT025C4 ANZ Bank New Zealand Ltd.15 AT0000A32S78 Oberbank AG16 AT0000A32SJ1 Raiffeisenverband Salzburg eGen17 FR001400FZ81 Société Générale SFH S.A.18 US84859DAC11 Spire Missouri Inc.19 AT000B049945 UniCredit Bank Austria AG20 US91282CGF23 United States of America21 US031162DN74 Amgen Inc.22 FR001400G3A1 BNP Paribas S.A.23 CH1249415998 Credit Suisse [Schweiz] AG24 XS2589907653 Credit Suisse AG25 DE000HLB46J9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 XS2589828941 Telia Company AB27 LU2533810276 ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF28 LU2533813296 ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF29 LU2533811167 ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF30 LU2533811084 ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF31 LU2533813023 ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF32 LU0143551892 T. Rowe Price - Global Focused Growth Equity Fund A33 LU0073503921 UBAM - Swiss Equity AC