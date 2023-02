Meta guckt bei Twitter ab. In ersten Testmärkten werden bei Facebook und Instagram Bezahldienste zur Verifizierung der Benutzer eingeführt. Airbus klagt über Berlin. Trotz regem Interesse am A400M kommt Airbus nicht voran, da Berlin die nötigen Export-Genehmigungen nicht erteilt. ver.di macht bei der Deutschen Post ernst. Ab heute wird eine Urabstimmung für einen flächendeckenden und unbefristeten Streik begonnen.In Abwesenheit der Amerikaner startet der asiatische Aktienhandel stark in die neue Woche. Alle Benchmarks in der Region können ...

