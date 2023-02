Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der ProCredit General Partner AG (ISIN DE0006223407/ WKN 622340) hat heute nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der ProCredit Holding beschlossen, dass die ProCredit General Partner AG der ordentlichen Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 5. Juni 2023 vorschlagen wird, für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn des Jahres vollständig auf neue Rechnung vorzutragen, so die ProCredit Holding AG & Co. KGaA in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...