Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Zeit haben Marktteilnehmer ihre Zinserwartungen nach oben angepasst, so die Analysten der Helaba.Dafür verantwortlich seien nicht nur hartnäckig hohe Inflationszahlen und eher hawkische Äußerungen vonseiten der Notenbankvertreter, sondern auch Hoffnungen gewesen, dass der konjunkturelle Abschwung nicht so schlimm ausfallen werde wie ursprünglich befürchtet. Wichtige Hinweise auf die Konjunkturentwicklung insbesondere in Deutschland und der Eurozone würden die neuen Stimmungsumfragen liefern, die in dieser Woche zur Veröffentlichung anstünden. ...

