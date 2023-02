Der chinesische Hersteller BYD erweitert den Verkauf von Elektroautos in Europa durch zwei neue Vertriebspartnerschaften nach Irland, Finnland und Island. Für Irland ist aber noch offen, welche Modelle BYD anbieten wird. In Irland wird das Importunternehmen Motor Distributors Ltd (MDL) wird nationaler Händlerpartner von BYD. Eine entsprechende Vereinbarung wurde von Michael Shu, General Manager und ...

