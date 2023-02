Das Wasserstoff-Unternehmen Enapter meldet neue Aufträge für Elektrolyseure. Man werde die neueste Gerätegeneration EL 4.0 unter anderem an Unternehmen in Frankreich und Taiwan ausliefern, darunter Hensoldt Nexeya France mit einer Bestellung über 60 AEM-Elektrolyseure EL 4.0, so das Berliner Unternehmen am Montag. Zu den Auftragswerten macht Enapter ...

