London (www.anleihencheck.de) - In einem Radiointerview sprach der Chefökonom der Bank of England, Huw Pill, vor kurzem von der Notwendigkeit "einer Art Zen-Balance in unserem Ziel", so Russell Silberston, Stratege von Ninety One.Für eine Institution, deren Auftrag es sei, "das Wohl der Bürger des Vereinigten Königreichs durch Wahrung der Währungs- und Finanzstabilität zu fördern", sei dieser Verweis auf buddhistische Lehren etwas ungewöhnlich - insbesondere für einen Zentralbanker, der sich mit einer Inflationsrate von 10% konfrontiert sehe. Eine kurze Internetrecherche zeige jedoch, dass Zen für Selbstbeherrschung, Meditation und Einsicht in die Natur der Dinge stehe. ...

