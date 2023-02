Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") (ISIN LU1250154413/ WKN A14U78) und ihre Tochtergesellschaften ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, CONSUS Real Estate AG und AGPS BondCo PLC haben am 19.02. mit Unterstützung einer bedeutenden Mehrheit der Locked-up Anleihegläubiger der vorrangig unbesicherten Anleihen der AGPS BondCo PLC ("SUNs") die Lock-up-Vereinbarung (in ihrer geänderten Form die "Geänderte Lock-up-Vereinbarung") und die Verpflichtungserklärungen zur Fremdfinanzierung (in ihrer geänderten Form die "Geänderten Commitment Letter") geändert, die ursprünglich jeweils am oder um den 25. November 2022 abgeschlossen worden sind, so die Adler Group S.A. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

