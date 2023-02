Das deutsche Chemieunternehmen Evonik hat eine nicht näher genannte Summe in den chinesischen Batteriespezialisten SuperC investiert. Das Unternehmen hat ein innovatives Verfahren entwickelt, um Graphen mit wenigen Schichten und damit wiederum Pasten für Elektroden in Lithium-Ionen-Batterien herzustellen. Das Material des Unternehmens findet bereits Verwendung in Produkten großer chinesischer Batteriehersteller, ...

