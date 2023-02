EMP Metals Corp. gab am Freitag bekannt, dass es mit den Aktionären von Hub City Royalty Corp. eine Vereinbarung geschlossen hat, wonach das Unternehmen alle Aktien von Hub City Royalty erwerben wird. Hub City Royalty hält einen Anteil von 25% an den Nettogewinnen der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Hub City Minerals Corp.



Für alle Aktien von Hub City Royalty emittierte das Unternehmen insgesamt 6.930.000 Aktienwarrants an die Verkäufer. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,25 $ für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ausgabedatum.



Der Abschluss der Transaktion soll am oder um den 22. Februar 2023 erfolgen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

