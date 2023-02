Die vergangenen Jahre waren für die TUI AG und ihre Aktionäre eine Herausforderung. Von einem 10-Jahres-Hoch im Jahr 2018 fiel die Aktie im Zuge der Corona-Pandemie um mehr als 80 Prozent, auch nach der jüngsten Erholung. Doch der Turnaround scheint geschafft: Für das Dezemberquartal 2022 meldete TUI wieder Umsätze auf dem Niveau vor der Pandemie, und die Buchungen Anfang 2023 deuten auf eine Fortsetzung der Erholung hin. Mit einer geplanten Kapitalerhöhung und der anschließenden Rückzahlung der Corona-Hilfen soll das Kapitel "Pandemie" endgültig geschlossen werden. Ein guter Zeitpunkt also, um einen frischen Blick auf den Investment Case zu werfen. Um wertvolle Einblicke in das Geschäftsmodell und die aktuellen Entwicklungen zu geben, veranstaltet AlsterResearch am 01. März um 16:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Senior Investor Relations Manager Adrian Bell und Investor Relations Manager Stefan Keese. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle, semiprofessionelle und interessierte Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://bit.ly/3TnIHHJ zur Verfügung gestellt.





