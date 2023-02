Nvidia - Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen noch einsteigen?

Pullback Trading-Strategie



Symbol: NVDA ISIN: US40434L1052



Rückblick: Nvidia ist weiterhin eine Supermacht im Halbleiterbereich. Die etablierte Marke für Grafikprozessoren ist aber nicht nur in der Spielewelt zu Hause. Nvidia ist auch beim Thema der künstlichen Intelligenz ganz vorne mit dabei. Nachdem auch die Nvidia-Aktie im letzten Jahr hohe Kursverluste einbüßen musste, hat sich das Bild im heurigen Jahr wieder aufgeklart.

Meinung: Nvidia wächst weiter durch KI, High-Performance-Gaming und sein Engagement im Automobilbereich. In den letzten Tagen sahen wir einen Rücksetzer des Nvidia-Papiers. Am EMA-20 standen die Käufer nach dem Pullback bereits wieder parat. Wenn wir weiter steigende Kurse sehen, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Der größere Abstand zum EMA-50 erhöht aber auch das Rückschlagspotential nach unten. Mit einem Stopp unterhalb der 20-Tagelinie ließe sich in unserem Szenario das Risiko sehr eng begrenzen. Nvidia präsentiert aber am 22. Februar nachbörslich seine Q4-Zahlen. Wer keine starken Kurs-Überraschungen erleben möchte, wartet dieses Event besser ab.

Chart vom 17.02 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 215.10 USD



Setup: Bei Kursen über 217.50 USD könnte man einen Long-Trade eröffnen. Nach dem Entry ließe sich der Trade unterhalb des EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in NVDA



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.