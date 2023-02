Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG



Unternehmen: APONTIS PHARMA AG

ISIN: DE000A3CMGM5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.02.2023

Kursziel: 26,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Roadshow verdeutlicht enormes mittelfristiges Potenzial - Aktie weiterhin signifikant unterbewertet



Wir hatten vergangene Woche die Möglichkeit, mit dem CEO Karlheinz Gast und dem CPO Thomas Milz von APONTIS PHARMA eine Roadshow durchzuführen. Die im Folgenden dargestellten wesentlichen Diskussionspunkte haben u.E. die aussichtsreichen Perspektiven der Single Pill-Strategie des Unternehmens unterstrichen und die Attraktivität der Equity Story wiederholt bestätigt.

Neue digitale Tools unterstützen Verschreibung beim Arzt: Wie in unserer Publikation vom 08.11.22 bereits beschrieben, ist die größte Herausforderung im Vertrieb der Single Pill-Behandlung, die Ärzte für den veränderten Therapieprozess zu gewinnen bzw. bei der Identifikation geeigneter Patienten und der Auswahl der passenden Single Pill zu unterstützen. APONTIS PHARMA wird die Aktivitäten des Außendienstes daher zukünftig mit zusätzlichen digitalen Hilfsmitteln flankieren. Zum einen hat das Unternehmen zusammen mit dem führenden deutschen Anbieter für Ärztesoftware deren Assistenzprogramm so angepasst, dass Ärzte bei geeigneten Patienten einen Hinweis für die Behandlung mit einer Single Pill erhalten. Zum anderen geht ab März der sogenannte Single Pill-Finder in den Beta-Test, der anhand des Medikationsplans des Patienten die richtige Single Pill und Dosierung für die Ärzte ermittelt. Beide Programme sollten entsprechend die zunehmende Adaption der Therapie in der Ärzteschaft unterstützen.



Überzeugende Evidenz zur Vorteilhaftigkeit der Therapie zeigt zunehmend Wirkung: Die im August letzten Jahres im New England Journal of Medicine veröffentlichten Daten der SECURE-Studie zeigen in den entsprechenden Fachkreisen zunehmend Wirkung. So hat die Uni-Klinik Düsseldorf auf Grundlage der überwältigenden Evidenz der Daten (u.a. ein um 24% reduziertes Risiko kardiovaskulärer Folgeereignisse und ein Rückgang der kardiovaskulär bedingten Sterblichkeit um 33%) proaktiv den Kontakt zu APONTIS PHARMA aufgenommen und anschließend einen Liefervertrag für Single Pills abgeschlossen. Weitere Universitätskliniken sollten folgen, was eine entsprechend positive Signalwirkung für die niedergelassenen Kardiologen nach sich ziehen dürfte. Zudem hat nach der AXA nun auch die Techniker Krankenkasse eine erste Initiative gestartet, um ihre Mitglieder über die Vorteilhaftigkeit der Single Pill-Therapie aufzuklären. Das Management ist hier in Diskussionen über weitere Maßnahmen, die ebenfalls als Vorbild für andere gesetzliche Krankenkassen dienen sollten.



Vermeintliches Risiko weiterer Tender nimmt stetig ab: Von den nun insgesamt 12 zur Vermarktung zur Verfügung stehenden Single Pills befinden sich drei Präparate in einem Wettbewerb mit Tendern (Tonotec seit 2019, Caramlo seit 2021, Atorimib seit 2023). Auch wenn bei Atorimib im laufenden Jahr durch den Tender ein Umsatzrückgang von 25-30% zu erwarten ist, rechnet das Management ab 2024 wieder mit einem deutlichen Wachstum mit diesem Präparat.



So zeigen Tonotec und Caramlo ebenfalls deutliche Wachstumsraten und Rohertragsmargen in der avisierten Größenordnung von 70% oder mehr, da APONTIS PHARMA wirksame Strategien im Umgang mit der Tenderherausforderung entwickelt hat und die Nachfrage nach den Kombinationen auch durch die gute Außendienstarbeit von APONTIS PHARMA weiter steigt. Bei den übrigen neun Single Pills ist entweder kein Vergleichspräparat am Markt (sechs) und/oder die Patientenpopulation vergleichsweise gering, sodass hier aus ökonomischen Gründen nicht mit einem Markteintritt eines Wettbewerbers und folglich auch keinen Tendern zu rechnen ist. Dies betrifft auch die sich derzeit in der Pipeline befindlichen Projekte. So haben von den vier für 2024 vorgesehenen Kombinationen drei keinen Wettbewerb und lediglich Caramlo HTC eventuell einen weiteren Anbieter mit der gleichen Wirkstoffkombination am Markt.



Steigende Patientenzahl macht Mittelfristprognose zunehmend visibel: Nach Angaben des Managements hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 50.000 Neupatienten gewonnen und sollte nun in Summe über ca. 320.000 Patienten verfügen. Die Neupatienten sollten dabei im Wesentlichen auf den sieben bereits in 2021 am Markt befindlichen Präparaten beruhen. Bis zum Jahresende soll sich die Anzahl der Singe Pills auf 13 erhöhen und gegenüber dem Wert von 2021 damit fast verdoppeln bzw. bis 2025 mit den avisierten 20 Präparaten fast verdreifachen. Entsprechend sehen wir im Hinblick auf die sich konstant entwickelnden Behandlungskosten von etwa 125 Euro pro Patienten und Jahr eine hohe Visibilität, das Ziel von 500.000 zusätzlichen Patienten bis 2026 und einen Umsatz von rund 100 Mio. Euro zu erreichen. Wohlgemerkt basiert diese Kalkulation auf der Annahme einer konstanten Patientenpenetration von 8-9%. Unseres Erachtens sollten die überzeugende Datenlage und die zunehmende Akzeptanz der Single Pill-Therapie zu einer sukzessiven Erhöhung der Penetrationsrate führen und so zusätzliches Potenzial ermöglichen. Hierzu könnte perspektivisch auch ein öffentlichkeitswirksames Patientenmarketing beitragen, welches mit dem breiter werdenden Produktportfolio zunehmend attraktiver erscheint. Ebenfalls unberücksichtigt sind potenzielle Lizenzerlöse der selbstentwickelten Präparate im europäischen Ausland, da APONTIS PHARMA in der Entwicklung die Zulassung in allen EU-Staaten beantragt, selbst aber nur den deutschen Markt adressiert.



Fazit: Die operative Performance des Unternehmens hat sich seit dem IPO u.E. komplett konträr zum Aktienkurs entwickelt. Insbesondere die jüngsten Erfolge im Produktportfolio sowie die evidenzbasierte Studienlage zur Vorteilhaftigkeit der Single Pill-Therapie wurden vom Kapitalmarkt nicht antizipiert. Entsprechend sehen wir im aktuellen Übergangsjahr eine exzellente Gelegenheit für ein vom Chance-Risiko-Profil hoch attraktives Investment und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel 26,00 Euro und einem Upside von 210%.







