Der Fahrtenvermittler Uber wird über seine Plattform in den kommenden drei Jahren 25.000 Elektroautos in Indien einführen. Eine mit Tata Motors unterzeichnete Absichtserklärung sieht die schrittweise Lieferung von 25.000 Exemplaren des Tata-Stromers Xpres-T EV ab diesem Monat vor. Die E-Autos sollen im Raum Delhi, in Mumbai, Kalkutta, Chennai, Hyderabad, Bengaluru und Ahmedabad zum Einsatz kommen. ...

