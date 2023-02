DJ Scholz reist zu Treffen mit Modi nach Indien

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Wochenende nach Indien reisen, um Gespräche mit der dortigen Regierung und mit Wirtschaftsvertretern zu führen. Scholz werde am Freitag, den 24. Februar, abends zu einem Staatsbesuch nach Indien aufbrechen. "Am Wochenende stehen die Städte Neu-Delhi und Bangalore auf dem Reiseplan", kündigte Hebestreit an. Scholz werde von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation und Pressevertretern begleitet.

Im Mittelpunkt des Besuchs in Neu-Delhi am Samstag stehe ein Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi. Geplant seien dabei auch eine Begegnung mit der Presse und ein Austausch mit Wirtschaftsvertretern.

Scholz sei viel in der Welt unterwegs und werbe für seine Sichtweise zum Ukraine-Krieg, "weil es natürlich auch andere Narrative gibt, insbesondere der russischen Seite", betonte Hebestreit auf eine Nachfrage. Da gelte es immer wieder, die Argumente entsprechend vorzubringen. Hebestreit ging aber nicht davon aus, dass es eine gemeinsame Erklärung zum Ukraine-Krieg geben werde. Am Sonntag besucht der Kanzler Unternehmen in Bangalore.

