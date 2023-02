Seit dem vergangenen Freitag sorgt eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg für Aufregung. Will Tesla (WKN: A1CX3T) einen Lithium-Produzenten übernehmen und damit in dieselbe Richtung gehen wie der Konkurrent General Motors? Tesla mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas wurde im Jahr 2003 gegründet. 2008 wurde das erste Elektroauto verkauft, der Roadster. Seitdem avancierte Tesla zum modernsten Automobilhersteller der Welt. In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...