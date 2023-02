Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) hat einen Mercedes-Benz eEconic in Betrieb genommen. Das Batterie-elektrische Abfallsammelfahrzeug wird im Zuge des Plans der SRH getestet, ab 2025 nur noch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu beschaffen. Das in der vergangenen Woche an die SRH ausgelieferte Fahrzeug soll in der Kolonne 11 der Stadtreinigung eingesetzt und so in der Praxis erprobt werden. Daimler ...

