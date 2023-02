© Foto: Matthias Balk - dpa



Mercedes-Benz hat letzte Woche Top-Zahlen vorgelegt: Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten gesteigert werden. RBC erhöht nun das Kursziel für die Aktie des schwäbischen Autobauers. Kursraktenpotenzial?

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen von 84 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autokonzern sei nicht auf der Jagd nach Absatzvolumina, sondern versuche stattdessen, das hohe Margenniveau zu halten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kapitalrendite habe die Anleger positiv überrascht, und der Direktvertrieb an Verbraucher sei in Europa in vollem Gange. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2023.

Die Aktie von Mercedes-Benz notiert am frühen Montagnachmittag an der Stuttgarter Börse leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 75,40 Euro (Stand: 20.02.2023, 12:35 Uhr).

Tipp: Haben Sie zehn Minuten pro Börsenwoche für Ihren Erfolg übrig? Dann könnte Lars Wißlers "Aktie der Woche"-Börsendienst zu Ihnen passen. HIER KLICKEN UND MEHR ERFAHREN!

Mit dpa-Material

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion