Das Sportunternehmen PUMA hat einen mehrjährigen Vertrag mit der polnischen Langstreckenläuferin und Marathon-Europameisterin Aleksandra Lisowska geschlossen. Lisowska wird die Performance-Produkte von PUMA ab dem Rotterdam-Marathon am 16. April tragen.

Lisowska begann ihre Leichtathletikkarriere zunächst im Hindernis- und im Crosslauf und lief später auch längere Distanzen wie Halbmarathon und Marathon. Ihren größten Erfolg erreichte sie im Sommer 2022, als sie den Marathonlauf bei den Europameisterschaften in München gewann.

"Es ist eine tolle Anerkennung der Bemühungen von PUMA im Bereich des Langstreckenlaufs, wenn die Europameisterin im Marathon unsere Schuhe trägt", sagte Pascal Rolling, Head of Sports Marketing bei PUMA. "Aleksandra ist eine begnadete Athletin und wir freuen uns auf viele spannende gemeinsame Läufe."

Mit der neuen Produktlinie von PUMA, die mit dem innovativen NITRO-Schaum ausgestattet ist, hat PUMA den Wettbewerb um die gefragtesten Marathons im Blick und will gleichzeitig lokale Laufgemeinschaften auf der ganzen Welt ansprechen. Überdies hat PUMA seine Liste internationaler Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, zu der auch die olympische Bronzemedaillengewinnerin Molly Seidel gehört, kontinuierlich erweitert. Im Gespräch mit PUMA sagte Lisowska, dass Seidels Leistung bei den Olympischen Spielen auch sie inspiriert habe, bei den Europameisterschaften auf Gold zu setzen.

"Es war ihre Leistung bei den Olympischen Spielen, die mich zum Antritt bei den Europameisterschaften motiviert hat, denn Molly ist das perfekte Beispiel dafür, dass bei so wichtigen Veranstaltungen eher Taktik und ein starker Wille zählen, statt eines Lebensrekords", sagte Lisowska.

Lisowska wird die neuesten Straßenlaufschuhe wie den Deviate NITRO Elite 2 von PUMA tragen. Die Carbonfaser PWRPLATE des Schuhs sorgt für Stabilität und maximale Laufeffizienz, effizient kombiniert mit dem NITRO Elite Schaum von PUMA für überragende Dämpfung.

