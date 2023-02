Schaan (ots) -Die europäische Zertifikate-Emittentin iMaps ETI AG erweitert ihr Produktportfolio um ein weiteres Themenzertifikat. Das iMaps Kuyas Premium Select ETI (ISIN: DE000A3G2656) ist ein börsengehandeltes Investmentprodukt, das auf den Trading-Strategien des erfahrenen Startraders Orkan Kuyas basiert. Das Zertifikat ist seit wenigen Wochen an der Börse Stuttgart notiert, Europas größter Börse für verbriefte Derivate. Ebenso wie bei allen anderen Produkten von iMaps Capital Markets besteht eine Pfandbesicherung.Seit 1999 ist Kuyas an den Börsen aktiv und handelt eine Vielzahl von Wertpapieren - von Aktien und Futures bis hin zu verbrieften Derivaten. Statt andere Trading-Ansätze zu kopieren, hat Kuyas eigene, erfolgversprechende Strategien entwickelt. Er ist Senior Portfolio Manager bei der PP Asset Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen wurde als Investment Manager des Basiswertes eingesetzt.Sowohl über sein Buch "Das große Buch des Tradings" als auch über die Facebook-Gruppe "Facebooktrader", die er ins Leben gerufen hat und die mittlerweile über 15.000 Mitglieder zählt, teilt Kuyas sein Wissen mit allen am Börsengeschehen Interessierten. Er ist auch bekannt für seine Live-Trading-Sessions auf Facebook, bei denen er seine Handelsstrategien präsentiert. Darüber hinaus ist er ein gefragter Referent bei renommierten Derivate-Brokern."Im Trading-Geschäft gibt es leider viele Protagonisten, die sehr werblich und dynamisch auftreten und ohne nennenswerte Erfolge schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Es freut mich daher umso mehr, in Orkan Kuyas einen Geschäftspartner gefunden zu haben, der nunmehr seit einem knappen Vierteljahrhundert beweist, dass er das Handwerk des Tradings beherrscht wie kaum ein anderer. Und das über alle Marktphasen hinweg", erklärt iMaps Gründer und Verwaltungsratspräsident Andreas Wölfl zum Start des neuen Trading-Zertifikats."Ich freue mich, dass ich mit der iMaps ETI AG zusammenarbeite und habe in der PP Asset Management einen vertrauenswürdigen Partner gefunden, den ich bereits seit sechs Jahren kenne", ergänzt Kuyas.Über iMaps ETI AGDie iMaps ETI AG ist eine Emittentin von Exchange Tradet Products (ETP) im Fürstentum Liechtenstein mit dem Schwerpunkt Vermögensverwalter-Zertifikate in Form von Actively Managed Certificates.Die iMaps Capital Markets fokussiert sich darauf, Vermögensverwaltern die Plattform zur Emission von Exchange Traded Instruments (ETI) als White Label Lösung zur Verfügung zu stellen, um die jeweilige Investmentstrategie abzubilden. Das Spektrum stellen dabei sowohl ETIs auf klassische Anlagen wie Aktien, Derivate und Fonds dar, als auch auf Digital Assets als Basiswert. Sie sind als Teilgruppe der Exchange Traded Products eine interessante, rasch wachsende und kostengünstige Alternative zu Fonds.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.imaps-capital.comDisclaimer: Der Basisprospekt für das Emissionsprogramm derivativer Wertpapiere der iMaps ETI AG wurde von der FMA Liechtenstein gebilligt und steht auf der Website der Emittentin, http://www.imaps-capital.com/etis zusammen mit weiteren Teilen des Prospektes und der Transaktionsdokumente gratis zur Verfügung. Vor einem Investment sollten immer sämtliche Dokumente gelesen und verstanden werden und/oder ein konzessionierter Investmentberater konsultiert werden.Pressekontakt:Isabella von Köckritz / Dr. Charlotte Brigitte Looßpublic imaging GmbHGoldbekplatz 3, 22303 HamburgTelefon: +49 / (0)40 401 999 - 22 / - 292E-Mail: iMaps@publicimaging.deOriginal-Content von: iMAPS Capital Markets Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088742/100903092