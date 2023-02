Die Deutsche Bank ist in der Vergangenheit schon des Öfteren negativ aufgefallen, was regulatorische Themen angeht. Der jüngste Zwischenfall verärgerte nicht nur die Europäische Zentralbank und die deutsche Finanzaufsicht, sondern kostete das Unternehmen auch erneut einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe.Die EZB und die BaFin hätten der größten deutschen Bank mitgeteilt, dass die Untersuchung, das sogenannte Teal-Projekt, ihrer Ansicht nach zu lange gedauert habe und nicht umfassend genug gewesen ...

