Auf der EuroShop 2023, die vom 26. Februar bis 2. März 2023 stattfindet, sind die Besucher eingeladen, die Experten von Toshiba Global Commerce Solutions in Halle 6 am Stand C41 zu treffen. Einzelhändler erfahren dort, wie sie mithilfe der Lösungen von Toshiba das Einkaufserlebnis skalieren und neugestalten können. Außerdem zeigt Toshiba, wie es Initiativen der Einzelhändler zur Förderung der Nachhaltigkeit unterstützt.

"Als Experten für den Einzelhandel ist es unser Anliegen, die Anforderungen unserer Kunden zu kennen und ihnen gerecht zu werden", so Andrew McDaniel, Managing Director und Senior Vice President of Europe bei Toshiba Global Commerce Solutions. "Einzelhändler suchen nach Möglichkeiten, um Kunden mithilfe von nahtlosen und nachhaltigen Erlebnissen zu gewinnen und zu binden. Als globaler Lösungsanbieter mit einem umfassenden Angebot an richtungsweisenden Lösungen und einem Partner-Ökosystem helfen wir Einzelhändlern, sich weiterzuentwickeln und anzupassen, um das Wachstum zu beschleunigen."

Auf der EuroShop 2023 lernen Einzelhändler die Store Transformation sowohl aus Sicht ihrer Kunden als auch ihrer Mitarbeiter kennen. Toshiba zeigt, wie dies mithilfe der ELERA Unified Commerce-Plattform von Toshiba gelingt. Ein wichtiges Thema ist auch die Toshiba Kampagne "Green Up Your Checkout" mit Lösungen zur Energieverwaltung. Diese unterstützen Einzelhändler dabei, an ihrem POS Strom zu sparen, Betriebskosten zu senken und ihre CO2-Bilanz zu verbessern.

Am Stand erwarten folgende Highlights die Besucher:

Branchenspezifische Lösungen , die auf die Bedürfnisse und Erwartungen der jeweiligen Einzelhändlerbranche ausgerichtet sind.

, die auf die Bedürfnisse und Erwartungen der jeweiligen Einzelhändlerbranche ausgerichtet sind. Fundierte Kenntnisse in der Bereitstellung und Unterstützung von Customer-Experience Lösungen, die durch Toshiba Retail Integration Services ermöglicht werden ein engagiertes Team, das vollständig auf die Gewährleistung eines reibungslosen Wall-to-Wall Betriebes der Einzelhandelsgeschäfte spezialisiert ist.

ermöglicht werden ein engagiertes Team, das vollständig auf die Gewährleistung eines reibungslosen Wall-to-Wall Betriebes der Einzelhandelsgeschäfte spezialisiert ist. Flexible Self-Service Lösungen für verschiedene Szenarien mit Tools für die Verlustprävention auf Basis von RFID, Computer Vision (CV) und künstlicher Intelligenz (KI), die mit ?modernsten Sicherheitstechnologien integriert sind.

für verschiedene Szenarien mit Tools für die Verlustprävention auf Basis von RFID, Computer Vision (CV) und künstlicher Intelligenz (KI), die mit ?modernsten Sicherheitstechnologien integriert sind. Das Vision Kiosk Concept von Toshiba ist eine elegante Selbstbedienungs-Lösung, die auf einer Tischplatte steht und Computervision-Technologie für einen Checkout ohne zu scannen nutzt.

ist eine elegante Selbstbedienungs-Lösung, die auf einer Tischplatte steht und Computervision-Technologie für einen Checkout ohne zu scannen nutzt. Der Mobile POS von Toshiba mit integriertem "Pin-on-Glass" bietet alternative Kassenoptionen einschließlich ?sicherer mobiler Zahlungen.

bietet alternative Kassenoptionen einschließlich ?sicherer mobiler Zahlungen. Die Connected Services von Toshiba, die Einzelhändlern dabei helfen, die Systemverfügbarkeit einschließlich wichtiger Betriebsmetriken proaktiv zu überwachen, die Verfügbarkeit ihres Stores zu verbessern und neue Wege zu entdecken, um Stores mithilfe datengestützter Erkenntnisse effizienter zu betreiben.

Mehrere Spezialisten von Toshiba sind auf den Bühnen des EuroShop-Konferenzprogramms mit dabei:

Auf der Retail Technology Stage: Montag, 27. Februar 2023, 14:40 bis 15:00 Uhr

"Value Added Friction: A new way to look at Loss Prevention at Self-Checkout"

Redner: James Frank, Innovations Consultant, Toshiba Global Commerce Solutions

Auf der Connected Retail Stage: Mittwoch, 1. März 2023, 16:00 bis 16:20 Uhr

"How SoftPOS can enhance retailers' customer journeys and experiences across all verticals"

Redner: An dieser Podiumsdiskussion nehmen Dries de Beul, Vice President Solutions Europe bei Toshiba Global Commerce Solutions, sowie Executives von Worldline und Mastercard teil.

Nehmen Sie an der EuroShop teil und lernen Sie Toshiba Global Commerce Solutions kennen:

Book your seat at EuroShop 2023 (toshiba.com) Englisch

Buchen Sie Ihr EuroShop 2023 Ticket (toshiba.com) Deutsch

Über Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie für den Einzelhandel, der die erste Wahl der Einzelhändler für Unified-Commerce-Lösungen ist. Gemeinsam mit einem globalen Team von spezialisierten Geschäftspartnern treiben wir die Zukunft des Einzelhandels mit innovativen Handelslösungen voran, die die Kundenbindung verbessern, das Einkaufserlebnis in Verkaufsräumen transformieren und die digitale Transformation vorantreiben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie commerce.toshiba.com und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.

