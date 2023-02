DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe erwirtschaftet im ersten Quartal Betriebsergebnis von 2,7 Mio. EUR und bestätigt Jahresprognose

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (pta/20.02.2023/16:05) - Nach vorläufigen Zahlen lagen die Umsätze der Hönle Gruppe in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 mit 30,6 Mio. EUR um 8,4 % unter dem Vorjahreswert. Insbesondere die Umsätze mit Luftentkeimungsgeräten gingen im Zuge einer nachlassenden pandemischen Lage von 5,2 Mio. EUR im Vorjahr auf 0,7 Mio. EUR im Berichtsjahr zurück.

Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit 2,7 Mio. EUR unter dem des Vorjahres mit 4,5 Mio. EUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Betriebsergebnis des Vorjahres Einmaleffekte aus dem Verkauf eines Firmengebäudes in Höhe von 1,8 Mio. EUR beinhaltet. Trotz eines deutlich niedrigeren Umsatzes im Bereich Luftentkeimung lag das Betriebsergebnis damit auf dem Niveau des bereinigten Ergebnisses des Vorjahres von 2,7 Mio. EUR.

Das Vorsteuerergebnis (EBT) belief sich auf 2,4 Mio. EUR nach 4,2 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Nach Ertragsteuern ergab sich ein Konzernergebnis von 1,9 Mio. EUR (Vj. 3,2 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie sank von 0,53 EUR auf 0,32 EUR. Die Nettoumsatzrendite lag im ersten Quartal damit bei 6,3 % (Vj. 9,5 %).

Ausblick

Vielversprechende Kundenprojekte in allen drei Geschäftssegmenten und eine gute Auftragslage bilden die Basis für eine positive Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe, auch wenn der Umsatz- und Ergebnisbeitrag im zweiten Quartal voraussichtlich unter dem des ersten Quartals liegen wird. Die Anpassung der Verkaufspreise wird im Laufe des Geschäftsjahres 2022/2023 zu einer Verbesserung der Rohertragsmargen beitragen. Zudem führt der Verkauf der Raesch Quarz (Germany) GmbH zu positiven Ertrags- und Liquiditätseffekten auf Konzernebene.

Insgesamt erwartet der Vorstand für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz, der unter dem Umsatz des Vorjahres (126,5 Mio. EUR) und ein Betriebsergebnis, das deutlich über dem bereinigten Betriebsergebnis des Vorjahres (8,9 Mio. EUR) liegt.

Die Quartalsmitteilung 2022/2023 wird wie geplant am 24.02.2023 veröffentlicht und kann dann im Internet unter http: //www.hoenle.de/investoren/finanzinformation # berichte eingesehen werden.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein führender Anbieter industrieller UV-Technologie mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren über 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Luft-, Wasser- und Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler und Produkte aus Quarzglas unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

