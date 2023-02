Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric hat bekannt gegeben, dass der Windturbinengenerator EW8.X-230 des Unternehmens zu den Top-10-Offshore-Turbinen des Jahres 2022 gehört. Dies geht aus dem jüngsten Bericht von Wind Power Monthly hervor, einer führenden internationalen Publikation im Bereich der Windindustrie. Die Auszeichnung erfolgte, nachdem der EW8.X-230 von Shanghai Electric, die auf der Poseidon-Plattform basierende Offshore-Turbine der nächsten Generation des Unternehmens, im September 2022 von den Top-50-Turbinenherstellern Chinas als eines der innovativsten Produkte ausgezeichnet worden war.Die von der Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. entwickelte EW8.5-230 ist die neueste halbdirekt angetriebene Windturbine des Unternehmens und ist auf Chinas Küstengebiete mit mittleren und niedrigen Windgeschwindigkeiten ausgerichtet. Der Generator ist mit 100 Meter langen Kohlefaserblättern und intelligenter Sensor-Roller-Technologie ausgestattet und bietet einen digitalisierten Entwurf, eine digitalisierte Produktion und einen digitalisierten Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Das neuartige LeapX-Steuerungssystem reduziert die Betriebslast des Generators und stellt eine intelligente Verbindung mit dem Fengyun-System (iWind) von Shanghai Electric her.Der Generator ist auf den zuverlässigen und stabilen Betrieb bei niedrigen Windgeschwindigkeiten ausgelegt und stellt eine äußerst kosteneffiziente Lösung für die Windenergie dar. Mit seiner Spitzentechnologie und seinem fortschrittlichen Design ist der EW8.X-230 in der Lage, einen neuen Standard in der Offshore-Windenergiebranche zu setzen und einen umfangreichen Beitrag dazu zu leisten, dass China auf dem Weg zur Offshore-Parität die Ziele der Kohlenstoffspitzenlast und der Kohlenstoffneutralität erreichen kann.Dank der hochintegrierten, halbdirekten Antriebstechnologie der neuen Generation erzielt der Generator einen höheren Ertrag bei gleichzeitig außergewöhnlicher Zuverlässigkeit. Darüber hinaus konnte Shanghai Electric dank seiner jahrelangen technologischen Innovationen und Durchbrüche bei der gesamten Anlage und den Kernkomponenten eine Lösung anbieten, die die Kosten für die Kilowattstunde über den gesamten Lebenszyklus von Windparks hinweg deutlich reduziert.Mit einem Rotordurchmesser von 230 Metern hat der EW8.X-230 den größten Rotordurchmesser unter den installierten Turbinenmodellen und verfügt über eine Rotorkreisfläche, die der Größe von 5,8 Fußballfeldern entspricht. Die größere Dimensionierung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Leistung. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Windgeschwindigkeit von 7,5 Metern pro Sekunde kann die Turbine 28 Millionen kWh pro Jahr erzeugen und damit den jährlichen Strombedarf von etwa 14.500 Haushalten decken, während der Kohleverbrauch um fast 10.000 Tonnen und die Kohlendioxidemissionen um 24.000 Tonnen reduziert werden.Bislang sind in der ostchinesischen Provinz Shandong 47 halbdirekt angetriebene EW8.5-230-Windturbinen ans Netz gegangen. Mit einer Dauer von 121 Tagen hat das Projekt einen Weltrekord für die kürzeste Bauzeit eines Windparks über 399,5 MW aufgestellt. Es gilt als das erste paritätische Offshore-Windkraftprojekt im "14. Fünfjahresplan" von Shandong und als eines der Schlüsselprojekte unter der Aufsicht der Provinzregierung. Gleichzeitig ist es ein Windpark mit kommerziellen Turbinen mit dem größten Rotordurchmesser der Welt.Weitere Informationen finden Sie auf Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group_en/).Informationen zu Shanghai ElectricShanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein weltweit führender Anbieter von umweltfreundlichen, intelligenten Systemlösungen für die Industrie, ist in den Bereichen intelligente Energie, intelligente Fertigung und Integration von digitaler Intelligenz tätig. Mit dem Schwerpunkt auf einer kohlenstoffarmen Entwicklung und der digitalen Transformation durch die Erschließung neuer Bereiche und die Förderung neuer Wachstumstreiber wird Shanghai Electric danach streben, eine führende Rolle beim Erreichen des Höhepunkts der Kohlendioxidemissionen vor 2030 und beim Erreichen der Kohlenstoffneutralität vor 2060, bei der Produktion von Geräten für neue Energien und bei der Lokalisierung von High-End-Geräten einzunehmen und dabei gemeinsam mit internationalen Partnern die grenzenlosen Möglichkeiten eines innovativen industriellen Ökosystems zu nutzen.