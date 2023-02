DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: Veränderungen im Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG

Lübeck, Deutschland (pta/20.02.2023/17:20) - 20. Februar 2023. Nach Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots der Nikon AM.AG für die SLM Solutions Group AG haben Nicole Englisch, Magnus René und Hans-Joachim Ihde ihre Aufsichtsratsmandate niedergelegt. Mit Wirkung unmittelbar im Abschluss an die Wirksamkeit ihrer Amtsniederlegung hat das Amtsgericht Lübeck Hamid Zarringhalam, Yuichi Shibazaki, Masahiro Horie und Johann Georg Jetter zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrat bestellt und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder damit wieder auf die satzungsmäßig vorgesehene Anzahl von 6 Mitgliedern erhöht. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben Hamid Zarringhalam zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Thomas Schweppe zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Hamid Zarringhalam ist Corporate Vice President der Nikon Corporation und CEO von Nikon Ventures Corporation. Yuichi Shibazaki ist Corporate Vice President und General Manager der Nikon Corporation. Masahiro Horie ist Director und President der Nikon Europe B.V. und Johann Georg Jetter ist Geschäftsführer der 4Jet Holding GmbH.

Johann Georg Jetter sowie die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Kevin Czinger und Thomas Schweppe sind unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen führend in der Industrie und treibt die Zukunft der metallisierten additiven Fertigung in allen wichtigen Branchen voran. Dabei steht der langfristige Erfolg der Kunden im Mittelpunkt. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen für die metallbasierte additive Fertigung, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und eine Fertigungsrate von 1000 ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, das den Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht wird, und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist - und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - genau jetzt.

SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

