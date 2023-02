DJ PTA-News: Frequentis AG: Frequentis unterstützt US-Verteidigungsministerium mit Tests der Digital-Tower-Technologie auf Air Force Base in Georgia

Wien (pta/20.02.2023/17:31) - Die Frequentis Transportable Digital-Tower-Lösung wird auf der Moody Air Force Base (AFB) in Georgia, USA, im Rahmen einer Evaluierung der Digital-Tower-Technologie an mehreren Standorten getestet.

Die Moody Digital-Tower-Lösung ermöglicht die Kontrolle eines Flugplatzes mit mehreren parallelen Pisten. Die Lösung nutzt fortschrittliche Augmentation, um ein verbessertes Situationsbewusstsein für die Kontrolle einer Vielzahl von Flugzeugtypen, einschließlich militärischer und ziviler Flugzeuge, zu schaffen.

Auf der Homestead Air Reserve Base in Florida wurde bereits 2021 die erste Evaluierung des Remote Digital Tower Evaluierungsprogrammes des US-Verteidungsministeriums erfolgreich abgeschlossen. Diese Evaluierung wurde vom Naval Information Warfare Center (NIWC) Atlantic und der Air Force Flight Standards Agency in Auftrag gegeben. Getestet wurde die stationäre Digital-Tower-Lösung im Rahmen realer Szenarien. Damit wurde nachgewiesen, dass das System die aktive Kontrolle des Flugplatzes im täglichen Betrieb ermöglicht.

Auf der Moody Air Force Base wurde die zweite Evaluierung erfolgreich abgeschlossen. Auf diesem Standort war die verlegbare Digital Tower Lösung im Einsatz. Moody Air Force Base ist der erste Stützpunkt des US-Verteidigungsministeriums mit mehreren Start/Landebahnen, auf der der digitale Tower getestet wurde.

Die Frequentis Digital-Tower-Lösung bringt eine verbesserte Sichtbarkeit und Flexibilität in komplexen Flugverkehrsumgebungen. Der transportable digitale Tower erfasst mit einer Vielzahl von Kameratypen eine vollständige Ansicht des Flugplatzes und des Luftraums und ist für einen schnellen Einsatz konzipiert. Die erfasste Ansicht des Flugplatzes wird dann den Fluglotsen im integrierten Kontrollraum angezeigt.

"Nach dem Erfolg sowohl in Homestead als auch in Moody hat das Interesse an unserer Digital-Tower-Lösung und der enormen Verbesserung des Situationsbewusstseins, die sie den Fluglotsen bietet, im Laufe dieses Programms stetig zugenommen. Wir freuen uns auf die nächste Installation auf einem Marineluftstützpunkt", sagt Jay Balakirsky, Geschäftsführer von Frequentis Defense, Inc.

Als bedeutende Tochtergesellschaft der Frequentis-Gruppe bietet Frequentis Defense Inc. mit Hauptsitz in Columbia, Maryland, ein breites Portfolio einsatzkritischer Produkte und Fähigkeiten.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.000 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 40.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2021 wurde ein Umsatz von EUR 333,5 Mio. und ein EBIT von EUR 29,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Über FREQUENTIS DEFENSE, INC.

Gegründet im Jahr 2004 und mit Hauptsitz in Columbia, Maryland, entwirft, baut und integriert Frequentis Defense, Inc. Kommunikations- und Informationssysteme für das US-Verteidigungsministerium und bietet rund um die Uhr Unterstützung für diese an. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.frequentisdefense.com.

