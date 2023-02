Halle/MZ (ots) -Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr Steuermehreinnahmen von mehr als einer Milliarde Euro verbucht. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf einen internen Bericht der Landesregierung aus der Feder von Finanzminister Michael Richter (CDU). Die Steuereinnahmen stiegen damit in nur einem Jahr um 13,9 Prozent, ein historischer Wert.Die festgestellten Zusatzeinnahmen belaufen sich auf exakt 1,059 Milliarden Euro. Das Geld fließt in die Tilgung der Altschulden, die sich auf mehr als 23 Milliarden Euro aufgetürmt haben. Da sich auch andere Haushaltskennzahlen günstig entwickelten, beläuft sich die Tilgungsrate laut Bericht des Finanzministers sogar auf insgesamt 1,124 Milliarden Euro.Der Haushaltsabschluss ist noch vorläufig. Die endgültigen Zahlen will Richter Mitte März nachreichen - er erwartet noch "größere Einnahmebuchungen", etwa Zahlungen der EU.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5445750