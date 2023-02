Zum Beginn der neuen Woche haben Anleger erneut auf die Papiere deutscher Rüstungshersteller gesetzt. Dabei konnte auch der Kurs von Rheinmetall Intraday weiter zulegen. Am Ende reichte es aber auf Schlusskursbasis nicht für ein neues Hoch. Die Analysten sind derweil weiterhin bullish gestimmt.Rheinmetall erreichte am Montag mit 256,40 Euro im Intraday-Handel ein weiteres Rekordhoch. Der Automobilzulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall erklärte bereits am Freitag, dass man eine Kooperation mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...