Adler Group S.A.: Korrektur einer Pressemitteilung: Änderung der Lock-up-Vereinbarung, der Commitment Letter und Wiedereröffnung der Beteiligung an der Fremdfinanzierung Luxemburg, 20 Februar 2023 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") bezieht sich auf ihre Pressemitteilung vom 19. Februar 2023 mit dem Titel "Änderung der Lock-up-Vereinbarung, der Commitment Letter und Wiedereröffnung der Beteiligung an der Fremdfinanzierung" (die "Veröffentlichung") Der Zweck dieser Bekanntmachung ist folgende Korrektur der Veröffentlichung: Die Beteiligung an der Fremdfinanzierung erfordert die Übersendung des Commitment Letter an den Finanzberater des Lenkungsausschusses (Houlihan Lokey) vor 23:59 Uhr (Londoner Zeit) am 31. März 2023 (nicht vor 17.00 Uhr (Londoner Zeit) am 31. März 2023, wie in der Veröffentlichung beschrieben) und die Erfüllung bestimmter weiterer Schritte. Anleihegläubiger, die sich an der Fremdfinanzierung beteiligen möchten, wird daher empfohlen, sich so bald wie möglich mit dem Finanzberater des Lenkungsausschusses in Verbindung zu setzen. Kontakt: Investor Relations: T +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E investorrelations@adler-group.com

