Als Elon Musk kurz nach der erfolgten Twitter-Übernahme ein Abomodell vorstellte, an welches unter anderem die Verifizierung von Accounts geknüpft ist, sorgte das noch für viel Hohn und Spott. Allerdings scheint Musk damit einen Nerv getroffen zu haben und das Modell scheint schon jetzt Schule zu machen.So stellte kürzlich auch Meta (US30303M1027) ein Abonnement für seine Dienste Facebook und Instagram vor, welches schon in dieser Woche in Australien und Neuseeland an den Start gehen soll. 11,99 USD müssen Nutzer hier künftig monatlich berappen, ...

