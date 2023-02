(shareribs.com) New York 20.02.2023 - Kürzlich wurde darüber spekuliert, wann in den USA die wichtige Hürde von fünf Prozent beim Marktanteil von E-Autos erreicht wird. Im vergangenen Jahr war es so weit - es kam fast zu einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Ein Marktanteil von fünf Prozent gilt bei technischen Innovationen als wichtige Hürde auf dem Weg zur Massenadaption. Bei einem Marktanteil ...

