Während die Gewinnsaison für die meisten Branchen bereits vorbei ist, fängt sie für die großen Einzelhändler in den USA gerade erst an. Viele Anleger gehen daher optimistisch in die neue Börsenwoche, doch Analysten warnen, dass ihr Optimismus verfrüht sein könnte.Home Depot und Walmart machen mit der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse am Dienstag den Anfang, gefolgt von TJX am Mittwoch und dem Rest der Einzelhandelsunternehmen in den ersten Märzwochen, darunter Target , Kroger , Dollar Tree ...

