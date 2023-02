87 der Xylem-Mitarbeiter unterstützten kritische Initiativen wie die Wasserhilfe für die Ukraine und die Katastrophenhilfe in Südafrika

Laut dem weltweiten Marktführer bei Wassertechnologien, Xylem (NYSE: XYL), haben sich im vergangenen Jahr 87 seiner Mitarbeitenden ehrenamtlich engagiert und ihren Einsatz mit den Anstrengungen der Freiwilligen von Xylem-Kunden und -Partnern weltweit gebündelt. Unsere Mitarbeitenden leisteten im Verlauf des Jahres 157.000 Stunden ehrenamtlich. Dies bedeutet einen Anstieg von 39 gegenüber 2021.

Mehr als 15.600 Beschäftigte beteiligten sich 2022 am Xylem-Programm für soziale Verantwortung, Xylem Watermark, und unterstützten mehrere Initiativen wie die Aufklärung der kommenden Generation über kritische Wasserprobleme, die Verbreiterung des Zugangs zu sicherem Wasser und sanitären Einrichtungen und die Unterstützung von Menschen in Krisenregionen.

"Xylem Watermark ist von zentraler Bedeutung für unsere Mission, die größten Wasserprobleme der Welt zu überwinden", so Austin Alexander, Vice President of Sustainability and Social Impact bei Xylem. "Unsere Mitarbeiter und Partner haben 2022 ein bemerkenswertes Engagement bei der Lösung kurz- und langfristiger Wasserprobleme bewiesen. Bei 160 Niederlassungen erreichte die Mitarbeiterbeteiligung sogar 100 Prozent. Wir sind stolz auf unsere Teams und Partner, die 2023 bereits damit begonnen haben, sich ehrenamtlich für die Bedürfnisse von Communitys einzusetzen, darunter Hilfsmaßnahmen und die Versorgung der Erdbebenregionen der Türkei mit frischem Wasser."

"Im Jahr 2022 hat unsere Partnerschaft mit Xylem mehr als 2 Millionen Menschen, die von Armut oder Naturkatastrophen betroffen sind, mit sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen versorgt", berichtet Rose Hogan, Interim Vice President, Technical Unit, Americares. "Im Rahmen des kontinuierlichen Engagements des Xylem-Teams haben wir in Indien und Bangladesch Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygieneaufklärung bereitgestellt, einschließlich Infrastrukturverbesserungen und wichtiger Reparaturen in 27 Gesundheitszentren und sechs Schulen. Wir sind ausgesprochen stolz auf das, was wir im Jahr 2022 gemeinsam erreicht haben."

Der ehrenamtliche Einsatz der Mitarbeitenden leistet auch einen Beitrag zu den Xylem-Nachhaltigkeitszielen für 2025, die den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen für mindestens 20 Millionen Menschen, die Bereitstellung von Wasser und WASH-Aufklärungsprogrammen (Water and Sanitation Hygiene) für 15 Millionen Menschen sowie die Spende von 1 des Gewinns und 1 der Arbeitszeit der Mitarbeitenden für wasserbezogene Zwecke und Ausbildung beinhalten.

Im Jahr 2022 umfassten die Watermark-Projekte von Xylem:

Um die Hilfsmaßnahmen in der Ukraine zu unterstützen, sammelten Xylem-Mitarbeiter Spenden, nahmen Flüchtlingsfamilien auf, sammelten Hilfsgüter, spendeten Ausrüstung und installierten Not-Wasseraufbereitungssysteme, die 128.000 Menschen versorgen.

Das Humanitarian Disaster Response Team von Xylem hat in der Ukraine, in Südafrika, in Pakistan und auf den Philippinen Wasseraufbereitungssysteme für Krisensituationen bereitgestellt.

Mit der weltweiten Kampagne "Take Steps to Solve Water", an der sich auch der Manager von Manchester City, Pep Guardiola, beteiligte, haben die Mitarbeiter das Bewusstsein für Wasserknappheit geschärft und die Wasserverschmutzung verringert.

In Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen wie Americares, Engineers Without Borders und Planet Water Foundation unterstützte Xylem Watermark die Erweiterung des Zugangs zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen in Schulen, Krankenhäusern und Gemeinden und erreichte damit 2,4 Millionen Menschen.

Xylem Ignite inspirierte weiterhin künftige Führungskräfte des Wassersektors. An der zweiten jährlichen Global Student Innovation Challenge und der Re-New Our World Challenge im Nahen Osten nahmen mehr als 1.200 Studierende teil.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führender Anbieter von Wassertechnologie, der mithilfe von Innovationen kritische Wasser- und Infrastrukturprobleme lösen will. Unsere vielfältige Belegschaft aus 17.000 Mitarbeitenden haben 2022 einen Umsatz von 5,5 Mrd. US-Dollar generiert. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihr Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und indem wir Gemeinden in mehr als 150 Ländern helfen, ihr Wasser zu sichern. Besuchen Sie uns unter www.xylem.com.

Über Xylem Watermark

Xylem Watermark, das Corporate-Citizenship-Programm des Unternehmens, wurde 2008 gestartet und verfolgt den Schutz und die Bereitstellung sicherer Wasserressourcen rund um den Globus sowie auf die Aufklärung der Bevölkerung über wasserbezogene Themen. Die globale Initiative, die Mitarbeiter und Stakeholder einbindet, ermöglicht den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen und leistet humanitäre Nothilfe, um Gemeinden dabei zu unterstützen, ihre Wasserversorgung sicher und nachhaltig zu gestalten.

